Volgende week beginnen de Paralympische Spelen, en één van de debutanten is Jef Vandorpe uit Niel. Amper 20 is Jef, maar de laatste jaren bestormt hij de top van het rolstoeltennis. Als kind was Jef al sportief, maar door de ziekte van Perthes werd het sport met de rolstoel. Maar dat heeft het vuur in de rechtenstudent enkel aangewakkerd. Want Jef wil niet alleen straffe tennisprestaties neerzetten, maar tegelijk tonen dat een rolstoel je nooit mag tegenhouden.