En dan kijken we al even vooruit naar de feestdagen, want al lijken die dit jaar totaal anders te gaan verlopen dan we gewoon zijn, toch is er al een lichtpuntje voor aan de feesttafel, namelijk.....de gouden ijspraline. Na maanden voorbereiding en testen lukte het Youri en Kim uit Aartselaar om hun gouden ijspraline af te krijgen. En wij gingen hem uiteraard meteen proeven.