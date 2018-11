Nieuwe 112 ambulance AZ Klina pakt ‘blinde vlek’ ten Noorden van Antwerpen aan

Vanaf vandaag heeft AZ Klina (Brasschaat) een eigen 112-ziekenwagen die zal vertrekken vanop campus De Mick. Die standplaats, vlakbij het verkeerscomplex Sint-Job, is niet toevallig gekozen. De regio Brecht vormt nu een zogenaamde ‘blinde vlek’ omdat de ziekenwagen er vaak noodgedwongen langer op zich laat wachten.

De nieuwe 112-ziekenwagen staat vanaf nu klaar om uit te rukken vanaf Campus De Mick, vlakbijhet op- en afrittencomplex aan de E19. Een strategische keuze legt projectleider Pieter Van Turnhout uit: “Op dit moment verzorgt het bedrijf Ambuce het dringend ziekenvervoer vanaf Campus Klina, in het centrum van Brasschaat. Er is echter grote nood aan een 112-ambulance die sneller in de regio St-Job-in-‘t-Goor / Brecht kan raken. De dichtstbijzijnde post was daar tot nu toe de civiele bescherming in Brasschaat, maar die ambulancedienst bestaat sinds kort niet meer. Toen er een nieuwe licentie voor een eigen ambulance vrijkwam hebben we niet getwijfeld, we kunnen er als ziekenhuis nu zelf voor zorgen dat de regio Brecht sneller eerste hulp krijgt.”

AZ Klina is volop bezig met de aanwerving van vrijwillige ambulanciers. Er is ook een samenwerking met het Rode- en Vlaamse Kruis. Daarnaast neemt het ziekenhuis eigen beroepspersoneel in dienst. En ook daar maakt het ziekenhuis het verschil met andere ambulancediensten die in onderaanneming werken.

(bericht en foto : AZ Klina)