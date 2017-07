Nieuwe Amerikaan voor de Giants

Antwerp Giants heeft een nieuwe versterking beet voor volgend seizoen. De Giants trokken voorlopig vooral Belgische spelers aan met Thomas Akyazili, Ismael Bako, Hans Vanwijn en Dennis Donkor. Vorige week werd een eerste inkomende Amerikaanse transfer vastgelegd met Tyler Kalinoski en nu stelt de club Dave (David) Dudzinski voor. Hij tekende een contract van twee seizoenen.

Het is zijn vierde seizoen in Europa. Hij speelde in de Italiaanse tweede klasse, de Litouwse eerste klasse en vorig jaar bij Steaua Boekarest. Het is een speler die coach Roel Moors al langere tijd volgt en die hoog op zijn verlanglijst prijkte.

Dave zal op zowel de 4 als de 5 positie uitgespeeld kunnen worden.

foto youtube