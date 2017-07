Nieuwe Amerikaanse speler voor Antwerp Giants

Antwerp Giants heeft een nieuwe speler aangetrokken. Het gaat om de Amerikaan Paris Lee. Hij moet de nieuwe point guard van de Giants worden. Paris is 1m83 groot, weegt 84 kilogram en is 22 jaar. Hij tekende een contract voor twee seizoenen.



De laatste 4 seizoenen speelde hij op de 1 positie bij Illinois State ( NCAA ) en liet hij in zijn senior season

volgende knappe statistieken optekenen: 13 punten - 5 assists - 4 rebounds.



Een karakterspeler die vorig seizoen werd uitgeroepen tot Conference player of the year, defensive player of the year, First team all Conference en daarenboven 3 opeenvolgende jaren werd verkozen tot het All Defensive team.

De Giants maken zich dan ook sterk dat ze een zeer hard werkende en defensive lockdown speler gerecruteerd hebben. Hij moet het team laten draaien en heeft volgens de club een hoog basket IQ.