Nieuwe app informeert Antwerpse fietsers over toegankelijkheid tunnels

Wie in Antwerpen met de fiets de Schelde wil oversteken, heeft een aantal mogelijkheden: over het water met het Sint-Annaveer of er onderdoor via de Kennedyfietstunnel of de Sint-Annatunnel. Deze Scheldeverbindingen worden druk gebruikt maar hebben ook regelmatig te kampen met technische defecten en geregelde onderhoudswerken. Om de fietser sneller te informeren en toe te laten zijn route beter te plannen lanceert Wegen en Verkeer nu de gratis app ‘Fietsverbindingen Schelde’. De app informeert gebruikers proactief over de status van de liften, roltrappen en het veer, zowel bij geplande onderhoudswerken als bij onverwachte storingen en defecten.

Zowel de Kennedyfietstunnel als de Sint-Annatunnel worden zeer intensief gebruikt. Helaas hebben de roltrappen en liften er regelmatig te kampen met defecten en storingen, waardoor menig fietser die de oversteek wilde maken al eens voor een onaangename verrassing kwam te staan.



Gebruikers van de tunnel kunnen de status van liften, roltrappen of het veer wel vinden op een webpagina of op de infoschermen aan de ingang van de tunnels maar dat vraagt dat ze de informatie zelf opzoeken of dat ze het pas weten op het moment dat ze al aan de tunnel staan.



Om het fietsers en voetgangers makkelijker te maken wil AWV sneller kunnen communiceren met de gebruikers van de tunnels. Met dat doel werd een app ontwikkeld die toelaat om de status van de Scheldeverbindingen snel en eenvoudig te raadplegen. Daarnaast kunnen gebruikers van de app ook pushmeldingen inschakelen. Zo kan iedereen die zich hierop inschrijft een melding ontvangen over eventuele storingen bij één of meerdere van de verbindingen (de beide tunnels en het veer). Tegelijkertijd krijg je ook de melding als het probleem is opgelost. Zo hebben gebruikers steeds up-to-date info om hun route te plannen.

Informeren over onderhoudswerken

Bovendien kan Wegen en Verkeer via de app ook doelgericht communiceren over geplande onderhoudswerken en ander nieuws toegespitst op de gebruikers van de Scheldeverbindingen (bv. waarschuwingen over gladheid, sensibiliseringsberichten, enz.). Zeker op het moment dat de grootschalige renovatiewerken aan de liften van de Sint-Annatunnel van start gaan, ten vroegste in het voorjaar van 2021, zal de app een belangrijk infokanaal zijn om fietsers en voetgangers te informeren over de werking van de roltrappen en liften.



Startpunt

De app is een manier om de gebruikers meer comfort en zekerheid te bezorgen door snel en proactief te informeren maar het is slechts een startpunt. Op termijn is het echter ook de bedoeling dat de communicatie in twee richtingen gebeurt en fietsers en voetgangers op hun beurt meldingen kunnen doen over eventuele problemen of werkpunten in de tunnels zoals bv. vandalisme, vuil, sociale onveiligheid, etc. Zo kunnen we samen de Scheldeverbindingen veilig en aangenaam houden.



Praktisch

Wegen en Verkeer koos voor een Progressive Web App of PWA, waarbij de voordelen van een website en de voordelen van een app gecombineerd worden. Daardoor werkt de app op alle smartphonetoestellen, ook op oudere toestellen en ongeacht het besturingssysteem waarop ze werken.

De nieuwe app kan je rechtstreeks vanuit de browser op je smartphone installeren, je hoeft daarvoor niet naar de AppStore of Google Play store. Surf naar de website https://fietsverbindingenSchelde.wegenenverkeer.be en volg de instructies in de pop-up of klik op de share-knop en kies voor ‘Zet op beginscherm'.

(bericht en foto: Agentschap Wegen en Verkeer)