Nieuwe app kiest perfecte restaurant voor elke gelegenheid: "Geen keuzestress meer"

U kent het gevoel ook. Je wil gaan eten met familie of vrienden, en dan start een veel te lange discussie over waar je dan heen gaat. En om dan uiteindelijk in dezelfde plek als altijd te eindigen. De nieuwe app Tablefixr moet dat probleem oplossen. Aan de hand van je eigen voorkeuren, en die van je tafelgenoten, stelt Tablefixr je telkens 5 restaurants voor. En met meer dan 20.000 adresjes in het systeem, zijn dat er ook altijd andere. Een idee van 3 Antwerpse zussen.