Nieuwe app moet fietser op de hoogte houden van problemen in Scheldetunnels

Een nieuwe app moet fietsers sneller informeren over de mogelijkheden om de Schelde over te steken. Dat kan in normale omstandigheden over het water met het Sint-Annaveer of er onderdoor via de Kennedyfietstunnel of de Sint Annatunnel.