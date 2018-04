Nieuwe architectuurroute goed voor 30 km fietsplezier in en rond Antwerpen

Al fietsend architectuur ontdekken in en rond Antwerpen: het is een perfecte combinatie. Dankzij de vernieuwde Architectuurroute en het bijhorende nieuwe fietsplan van Visit Antwerpen en Toerisme Provincie Antwerpen ontdekken bezoekers en bewoners de mooiste architecturale hoogtepunten van de stad. De nieuwe route is goed voor 30 km fietsplezier in en rond Antwerpen en leidt fietsers langs nieuwe landmarks zoals het Havenhuis, de parkbrug en de nieuwe brouwerij van het Seefbier. Het nieuwe fietsplan verrast fietsers met leuke weetjes en geeft liefhebbers tips om de beste foto’s te nemen, ongetwijfeld goed voor heel wat likes op Instagram.

“Deze vernieuwde route is er gekomen dankzij de gebundelde expertise van Toerisme Provincie Antwerpen en Visit Antwerpen. We kunnen inmiddels bogen op een jarenlange ervaring met recreatieve fietsroutes. Uiteraard is een fietstocht in een stad uitdagend gezien het grote aanbod van erfgoed en architecturale bezienswaardigheden. We zijn blij dat we erin geslaagd zijn de stad een mooie fietsroute aan te bieden”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens.

De bewegwijzerde fietsroute in en rond Antwerpen werd geüpdatet en uitgebreid met recente architecturale parels en landmarks als het nieuwe Havenhuis, de brouwerij van Seefbier in het Noorderpershuis en de parkbrug in Park Spoor Noord. De route is ongeveer 30 kilometer lang en er is ook een korter alternatief voor wie minder tijd heeft.

Fietsplan met Instagram-tips

Tegelijk werd een handig nieuw fietsplan ontwikkeld met daarop de bewegwijzerde route en leuke weetjes over de bezienswaardigheden. Fotografe en local Noortje Palmers geeft bovendien tal van tips om originele foto’s te nemen van de gebouwen. Onderweg komen fietsers verder talloze plekjes tegen om even uit te blazen en iets te drinken of te eten.

Schepen Koen Kennis is enthousiast: “De Architectuurroute is een heel eigentijdse route geworden dankzij de moderne nieuwe landmarks die onderweg te bewonderen zijn. Daardoor heeft de route een hoog Instagram-gehalte, iets wat de bezoekers van vandaag zeker zullen appreciëren. Zo blijven we inzetten op het stimuleren van recreatief fietsen in Antwerpen.”

Fietsverhuur, oplaadpunten en een digitale route

De Architectuurroute begint en eindigt aan de Grote Markt, maar fietsers kunnen makkelijk onderweg inpikken. Op het plan staat ook vermeld waar bezoekers fietsen kunnen huren en waar elektrische fietsen kunnen opgeladen worden. Er is ook een digitale versie van de route beschikbaar, via een QR-code die op het plan staat afgedrukt. Het plan is gratis te verkrijgen bij de bezoekerscentra van Visit Antwerpen op de Grote Markt en in het station Antwerpen-Centraal

Meer informatie staat op www.visitantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

(foto Stad Antwerpen © Dave Van Laere)