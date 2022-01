Nieuwe artistiek directeur KMSKA al na enkele maanden weer weg

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en artistiek directeur Jacqueline Grandjean hebben maandag in onderling overleg beslist om hun samenwerking stop te zetten. Dat meldt het museum in een persbericht. Grandjean was er nog maar sinds oktober aan de slag.

De Nederlandse Jacqueline Grandjean was voor haar overstap naar het KMSKA onder meer actief bij het Amsterdams Historisch Museum en kunstmuseum Oude Kerk, eveneens in Amsterdam. In mei 2021 werd ze aangesteld als artistiek directeur van het KMSKA om samen met de nieuwe algemeen directeur Carmen Willems de heropening van het museum voor te bereiden.

In principe opent het KMSKA in september opnieuw de deuren na meer dan tien jaar van renovatiewerken. 'Zowel de Raad van Bestuur, het managementteam als Jacqueline Grandjean hebben ondervonden dat er een verschil van inzicht bestaat over de invulling van de rol van artistiek directeur', klinkt het maandag bij het KMSKA. 'Voorlopig ondernemen we nog geen concrete stappen richting opvolging. Onze aandacht gaat nu uit naar een correcte afwikkeling en analyse van deze situatie, en naar open communicatie met onze teams en al wie ons een warm hart toedraagt.'

De heropening zou door het vertrek van Grandjean niet in het gedrang komen.