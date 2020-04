Nieuwe asfaltlaag voor Mallebaan en Klein Veerle in Brecht

Volgende week, vanaf maandag 4 mei, voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwingswerken uit aan het wegdek van de Mallebaan (N153) en de Klein Veerle (N133) in Brecht. Tijdens de werken zijn beide straten achtereenvolgens enkele dagen afgesloten en moet het verkeer lokaal omrijden.

Het wegdek van de Mallebaan en de Klein Veerle is versleten en aan een onderhoudsbeurt toe. Een aannemer zal in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer het asfalt van de rijbaan in beide wegen vernieuwen. De werfzone in de Mallebaan situeert zich tussen de rotonde met de Dorpsstraat (N115) en de Bosstraat. In de Klein Veerle wordt er gewerkt tussen het kanaal Dessel-Schoten en het kruispunt met de Groot Veerle (N154). Het kruispunt met de Boudewijnstraat blijft wel bereikbaar.



Eén week hinder voor autoverkeer

De werken in de Mallebaan vinden plaats op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 mei. Aansluitend verschuiven de werken naar de Klein Veerle. Daar wordt gewerkt op donderdag 7 en vrijdag 8 mei. Tijdens de werken zijn beide wegen volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt telkens lokaal omgeleid via Molenheiken. Ook de bussen van De Lijn volgen tijdelijk deze omleiding. De maximaal toegelaten snelheid in de Molenheiken wordt tijdelijk verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u. Aan voet- en fietspaden wordt niet gewerkt, voor voetgangers en fietsers is er dus geen hinder.

(bericht en afbeelding : Wegen en Verkeer)