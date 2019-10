De medewerkers van het UZA kunnen via een online-platform nagaan of ze risico lopen op een burn-out. et UZA ontwikkelde zelf het systeem in samenwerking met een aantal Europese partners. De bedoeling is om de veerkracht van het personeel te verhogen en zo burn-outs te vermijden. Want wie in de gezondheidssector werkt staat vaak onder druk en loopt dus een verhoogd risico op burn-out.