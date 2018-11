Nieuwe boodschappendienst helpt hulpbehoevenden in Zoersel

In Zoersel komt men met een nieuwe boodschappendienst op de proppen. Hulpbehoevende mensen kunnen nu een beroep doen op een vrijwilliger om de boodschappen te doen.

"U hebt uw been gebroken, u ziet niet goed meer, u bent ziek, u kunt niet goed stappen of zware zakken tillen... Kortom, u bent, tijdelijk of permanent, niet in staat om zelf boodschappen te doen. Dan kunt u beroep doen op de nieuwe boodschappendienst van gemeente & ocmw Zoersel. Eén van de vrijwilligers gaat dan in uw plaats naar de bakker, beenhouwer, apotheker, supermarkt, ...", klinkt het bij de gemeente.

Geïnteresseerden moeten zich eerst aanmelden bij de medewerkers van de dienst thuiszorg. Zij bekijken, op basis van de situatie en de vraag van de hulpbehoevende persoon, of hij of zij ervoor in aanmerking komt. Daarna gaan ze op zoek naar de geschikte vrijwilliger, iemand die in de buurt woont en vrij is op de momenten waarop de hulpbehoevende graag op hem of haar beroep doet. Als de eerste kennismaking dan ook nog eens meevalt, dan wordt de vrijwilliger de persoonlijke 'boodschapper' van de hulpbehoevende. Meer informatie kan u vinden op de website van de gemeente Zoersel.

(Bron : Gemeente Zoersel)

(Foto : © Belga)