Nieuwe Borgerhoutse brochure wil eenzaamheid bij senioren doorbreken

Het district Borgerhout wil senioren in contact brengen met organisaties die erop gericht zijn om mensen met elkaar te verbinden. Voor ouderen die op zoek zijn naar sociaal contact, hulp of advies is er nu de brochure ‘Een hechter Borgerhout voor senioren’ met 8 warme verhalen van Borgerhoutse senioren die contact zochten en van hulpverleners die hen bijstaan.

Aan de hand van 8 hartverwarmende verhalen van senioren belicht de brochure de volgende organisaties: CAW Antwerpen Wijkteam Borgerhout, Dienstencentra Den Bleek en Den Drossaert, Samenlevingsopbouw Borgerhout, de Fietstaxi, Villers Borgerhout, Warme Buurt en Welzijnsschakels.

De brochure ‘Een hechter Borgerhout voor senioren’ wordt vanaf vandaag verdeeld onder Borgerhoutse hulpverleners. Als hulpverleners merken dat senioren eenzaam, vergeetachtig of hulpbehoevend zijn, zullen ze hen vrijblijvend in contact brengen met de meest gepaste organisatie uit de brochure. De brochure is ook verkrijgbaar aan de infobalie van het Borgerhoutse districtshuis en online te raadplegen.

Foto: Belga