Nieuwe brandpreventiecampagne: Doe de deur dicht

"Doe de deur dicht", dat is de niet mis te verstane boodschap in een nieuwe preventiecampagne die Netwerk Brandweer en tal van partnerorganisaties vrijdag hebben gelanceerd in het opleidingscentrum voor hulpdiensten Campus Vesta in Ranst.

De campagne moet zoveel mogelijk mensen ervan overtuigen dat binnendeuren dicht houden in huis levens kan redden en de schade kan beperken in geval van een woningbrand. Het dicht - maar niet gesloten - houden van binnendeuren, zeker 's nachts, zou volgens de initiatiefnemers een van de gouden regels van brandpreventie in woningen moeten zijn, naast het plaatsen van voldoende rookmelders en het beschikken over een vluchtplan. Het zorgt er zelfs bij niet-brandwerende binnendeuren voor dat de rook van een brand tot 20 minuten wordt tegengehouden. In die tijd kan je hopelijk je woning verlaten of kunnen de hulpdiensten je bereiken.

"Doe de deur dicht" is gebaseerd op het gelijkaardige Amerikaanse "Close before you doze" en gebruikt daarvan ook videomateriaal dat demonstreert hoe een deur die dicht is een enorm verschil kan maken. "Een deur die dicht is, gaat rook- en vuurverspreiding tegen", zegt Luk Vancauwenberghe van Netwerk Brandweer.

"Bijkomend zorgt ze ervoor dat er minder zuurstof naar de brand gaat, wat wil zeggen dat die brand misschien niet tot volle ontwikkeling komt en zichzelf gaat doven. Ook naar het schadebeeld in woningen toe merken we in de praktijk dat de schade veel beperkter is wanneer deuren dicht zijn. Ook heel wat wetenschappelijk onderzoek ondersteunt trouwens onze bevindingen."

De campagne wordt gesteund door onder meer de Stichting Brandwonden, Binnenlandse Zaken, Brandweer Vereniging Vlaanderen en het Agentschap Wonen en Vlaanderen. De partners helpen de boodschap de komende weken en maanden in de drie landstalen verspreiden via onder meer sociale media en de website doededeurdicht.be.

(Bron: Belga)