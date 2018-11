Nieuwe budgethotels in Antwerpen

Antwerpen is een nieuw budgethotel rijker en er zijn er nog meer op komst.



Het gaat om hotels van de grote Franse keten B&B. Zij kiezen resoluut voor betaalbare hotels. Twee maanden geleden openden ze hun eerste hotel in Antwerpen, in de wijk Nieuw Zuid. Maar de keten heeft nog grote plannen voor ons land. Zo willen ze binnen dit en vijf jaar nog 15 nieuwe hotels openen, waaronder ook één in het centrum van Antwerpen, op de hoek van de Meir en de Frankrijklei. Pal voor het operagebouw. En op langere termijn komt er mogelijk ook nog een derde hotel in Antwerpen. Meer hierover in ons avondnieuws.