Nieuwe buurtparking in Borgerhout

Vanaf vandaag krijgt Borgerhout een eerste buurtparking. Er zijn 31 voltijdse abonnementen verkrijgbaar op een afgesloten parkeerterrein.

In buurten met een hoge parkeerdruk, zoekt de stad Antwerpen structurele oplossingen om meer parkeerruimte vrij te maken voor bewoners. “We zoeken actief naar oplossingen met extra parkeercapaciteit op plekken met een structureel tekort”, schetst Koen Kennis, schepen voor mobiliteit, “Met buurtparkings bevorderen we ook de leefbaarheid in de omliggende straten en verminderen we zoekverkeer.”

Vandaag opent de eerste buurtparking voor auto’s en moto’s in Borgerhout in de Kistemaeckersstraat 48 in Borgerhout. Er zijn 31 plaatsen. Burgers die hun parkeervergunning voor bewoners inleveren, krijgen een tegemoetkoming van 20 euro. De tegemoetkoming wordt toegekend zolang de bewoner aan de gestelde toekenningsvoorwaarden voldoet, met een maximale duur van twee jaar. Na deze periode kan een nieuwe aanvraag worden ingediend.

(bericht Stad Antwerpen - foto Google Street View)