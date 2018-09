Nieuwe campagne berekent hoe lang bestuurder 'blind' is als hij al rijdend sms stuurt

Wie een sms met de tekst 'Bijna thuis' stuurt terwijl hij 120 kilometer per uur rijdt, let bijna 300 meter lang niet op de weg. Dat blijkt uit berekeningen van Ouders van Verongelukte Kinderen. Die vereniging roept met een nieuwe campagne autobestuurders op om hun gsm niet te gebruiken achter het stuur.



Voor de campagne is berekend hoe lang een bestuurder 'blind' rijdt wanneer hij een sms stuurt. Een chauffeur die 1 letter of cijfer typt, let bijna 20 meter lang niet op de weg als hij 90 kilometer per uur rijdt. Voor langere berichten gaat het al snel om meer dan een kilometer. Dat zijn afstanden waarop heel veel kan gebeuren. En één klein moment van onoplettendheid kan al catastrofale gevolgen hebben.

(Foto : Belga)