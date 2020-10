Nieuwe campus Karel de Grote Hogeschool wordt trekker voor heropwaardering Meir

De plannen voor de bouw van de nieuwe campus voor de Karel de Grote Hogeschool (KdG) op de Meir in Antwerpen komen in een stroomversnelling. Na twee jaar intensief studiewerk dienen KdG en projectontwikkelaar Meir Corner nog deze maand een aanvraag in voor het bekomen van een omgevingsvergunning.

KdG neemt de bovenste verdiepingen in van het nieuwe complex, de onderste verdiepingen zijn bestemd voor retail. Met de herbestemming van deze site is het eerste zaadje geplant voor een totale heropwaardering van de Meir. De nieuwe campus van KdG - ontworpen door Binst Architects en B-architecten - wordt een iconisch gebouw met veel aandacht voor duurzaamheid, behoud van erfgoed en mobiliteit. De initiatiefnemers hopen volgend jaar met de werken te kunnen starten, zodat de studenten en docenten vanaf het academiejaar 2024-2025 hun intrek kunnen nemen in de nieuwe campus.

De nieuwe campus komt in het voormalige Proximus-gebouw aan de Meir, Jezusstraat, Cellebroedersstraat en Lange Nieuwstraat, in het hartje van Antwerpen. Het hele complex wordt liefst 28.000 vierkante meter groot en wordt de nieuwe thuishaven van zo’n 7.000 studenten en 650 personeelsleden. Met zijn huidige 16.000 vierkante meter barst de campus aan de Groenplaats bijna uit zijn voegen. Daar volgen vandaag een kleine 6.000 studenten in de onderwijsgroep Management & IT les.

Breed gedragen project

KdG en projectontwikkelaar Meir Corner - een samenwerking tussen de projectontwikkelaars Tans Group en Urbicoon - hebben de voorbije twee jaar heel wat studiewerk verricht om de impact van het project op o.m. de omgeving en de mobiliteit in kaart te brengen. Zo wonnen beide partijen het advies in van alle stadsdiensten die in meer of mindere mate bij het project betrokken zijn om uiteindelijk tot een breed gedragen project te komen. De opdrachtgevers leggen de lat ook hoog als het gaat om duurzaamheid. Daarbij wordt GRO, de nieuwe duurzaamheidsmeter van de Vlaamse overheid, ingezet als leidraad voor de ontwerpers, de aannemers en later tijdens het beheer van de campus. Meir Corner wil bovendien een BREEAM-certificaat halen voor het retailgedeelte van het project.

Behoud waardevolle panden

De site omvat enkele historische gebouwen. Na overleg met de stad Antwerpen en het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed werd beslist om de drie meest waardevolle panden te behouden en te integreren in het project. Het gaat om het voormalige RTT-gebouw met zijn statige, hoge plafonds, het pand uit de jaren vijftig met de karakteristieke gevel in glas in de Lange Nieuwstraat en het gebouw met een typische brutalistische architectuur van architect Rud Vael in de Jezusstraat. Nog opmerkelijk: om de buurt meer licht en lucht te geven, wordt het R-gebouw verlaagd van 40 naar 28 meter, of van 13 naar 9 verdiepingen.

Ook de mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt bij de keuze voor deze site. De site is ideaal gelegen, vlakbij het treinstation Antwerpen-Centraal, de metrohalte Opera en het busstation aan de Franklin Rooseveltplaats. Er komt ook een ruime fietsenparking voor studenten en personeelsleden en een kleinere fietsenparking voor de buurt.

Luxewarenhuis op benedenverdieping

De benedenverdieping van het pand op de Meir blijft in handen van ontwikkelaar Meir Corner. Het plan is om daar een ongeveer 11.000 vierkante meter groot luxewarenhuis in onder te brengen. Dat moet ervoor zorgen dat de Meir zijn grandeur terugkrijgt. Gino Van Ossel, retailexpert en professor aan de Vlerick Business School, kwam tot die conclusie na een onderzoek van het huidige winkelaanbod op de Meir.

(foto © Binst Architects en B-architecten)