Nieuwe campus voor KU Leuven-studenten in Antwerpen

In Borsbeek stonden vanmiddag al een 100-tal ouders aan te schuiven om hun zoon of dochter in te schrijven in het Sint-Jozefinstituut. Het is de eerste keer dat ouders moeten kamperen om hun kind in te schrijven in Borsbeek. In Antwerpen is er sinds dit schooljaar een elektronisch aanmeld-systeem, net over de grens in Borsbeek niet. En dus verschuift het probleem naar Borsbeek, zegt de burgemeester.