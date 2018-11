Het heeft een tijdje geduurd, maar er is een nieuwe coalitie in Zoersel. En opvallend, het is geen verderzetting van de huidige coalitie van N-VA en CD&V. Beide partijen verloren bij de verkiezingen één zetel, maar konden samen nog een comfortabele meerderheid vormen. Maar het kwam dus toch tot een breuk tussen beide partners. N-VA kiest ervoor om in zee te gaan met Groen en Open Vld. De nieuwe ploeg heeft een krappe meerderheid van 14 op 27 zetels.

De CD&V van oud-burgemeester Katrien Schryvers zit dus niét meer in het bestuur. Ook de lokale lijst H-eerlijk Zoersel, die drie zetels wist te bemachtigen, neemt plaats op de oppositiebanken.