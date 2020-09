Media en Cultuur Nieuwe concertzaal deSingel is in open lucht

Veel gelukkige muziekliefhebbers in deSingel in Antwerpen gisteravond. Daar hebben ze gisteravond het cultuurseizoen op gang getrapt. Dat gebeurde niet in één van de zalen in het gebouw zoals gewoonlijk, maar wel in een open tent in de tuin. En bij het zachte weer van gisteravond was dat een magische ervaring.