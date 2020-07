In de Antwerpse haven zit een taskforce deze namiddag samen om te bekijken of er ook extra maatregelen genomen moeten worden. Al verwachten ze bij de haven niet echt grote problemen. Tijdens de lockdown in maart bleef de haven volledig operationeel, en ze vermoeden dat dat nu niet anders zal zijn. De werkgroep bekijkt vanmiddag of er eventueel nog actie ondernomen moet worden om alles veilig te laten verlopen.