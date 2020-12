Nieuwe coronavariant bezorgt transporteurs kopzorgen

Een primeur in de Groendalstraat in Antwerpen daar staat de eerste juwelenautomaat. Je kan daar 24 op 7 terecht om oorbellen te kopen. En dat is niet de enige nieuwigheid in de straat. De automaat is verbonden aan een Self Service Store. Klanten kunnen er dus digitaal winkelen zonder hulp van bedienden. Het concept bestaat al langer in Aziatische landen, maar is nieuw België.