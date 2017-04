Nieuwe crèches in Boechout

Twee kinderkribbes vonden een nieuwe stek in de IJzerlei op de voormalige BMT-site. Het aantal opvangplaatsen voor baby’s en peuters in de gemeente wordt met een aantal plaatsen uitgebreid.

Burgemeester Koen T’Sijen: “Van in het begin was het de bedoeling om op deze site kinderopvang te organiseren. Kindercrèche ‘De Inktvisjes’, die tot voor kort in een klaslokaal van Sint-Gabriëlcollege was gevestigd, zocht een nieuwe plek omdat de school het lokaal terug nodig had. Okidodi, gehuisvest in de Mussenhoevelaan, wilde haar werking uitbreiden. De twee kinderkribbes hebben hier op deze rustige plek nieuw onderdak gevonden. In combinatie met de gewone woningen en de assistentiewoningen krijgen we op deze site een gezonde mix van alle leeftijden.”

Schepen voor Kinderopvang Els Augustinus vult aan: “In onze gemeente zetten we sterk in op kinderopvang, vanaf de allerkleinsten. De kindjes zullen veel leven in de wijk brengen. En ze vinden het alvast super spannend met het politiekantoor naast de deur!”