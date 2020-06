De chaos is compleet in voetballand. Want de partij Virton-Beerschot moet nu toch nog herspeeld worden. Dat heeft het BAS beslist. Gevolg is dat de juridische procedureslag van alle clubs er nog groter op zal worden. Daarom stelt Beerschot voor om om de alles terug te bekijken en indien mogelijk met 18 of 20 ploegen in eerste klasse te starten.