In Malle is er bezorgdheid over een nieuwe drug die gratis wordt uitgedeeld aan schoolgaande jeugd. Het gaat over synthetische cannabis. Een krachtige en verslavende drug. Maar dealers bieden het aan als ware het snoepgoed. Dat zegt Harry Hendrickx de burgemeester van Malle. Hij roept iedereen op om ogen en oren open te houden. De politie onderzoekt de zaak.