Nieuwe episode in Spaanse soap Rupel Boom

In het futsal heeft FT Antwerpen haar zesde overwinning op een rij geboekt. De zaalvoetballers versloegen Charleroi op het Rooi met stevige 6-1-cijfers. De Antwerpenaren konden de bezoekers uit Charleroi onder meer verrassen met een knap ingestudeerd nummertje. De spelers van FTA kampen met veel blessures, maar daar is tegen Charleroi niet veel van te merken. Ze laten het publiek bij momenten smullen van knappe combinaties. Het is al de zevende overwinning in negen wedstrijden voor FT Antwerpen. Ze blijven zo meestrijden voor de tweede plek in het klassement, achter het ongenaakbare Halle-Gooik.