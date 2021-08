Afgelopen zaterdag heeft de Lotto Arena voor het eerst in lange tijd de deuren nog eens geopend voor een optreden van K3. En de laatste aangekondigde versoepelingen betekenen dat ook het Sportpaleis, de grootste en meest bekende concertzaal van het land, opnieuw onder een aantal omstandigheden op volle capaciteit publiek kan ontvangen. “Deze nieuwe fase in het verder versoepelen van de coronamaatregelen is voor onze sector en voor onze zalen van enorm belang”, vertelt Jan Van Esbroeck, CEO Sportpaleis Group. “Het biedt ons het perspectief waar we al maanden om vragen. Hiermee is deze crisissituatie nog niet helemaal van de baan, maar het is een belangrijke stap naar het herstel van onze sector. Wij zijn uitermate verheugd dat we ons publiek opnieuw in het Sportpaleis mogen ontvangen. Het laatste evenement voor de coronacrisis was een Reverze party. Het is dan ook erg symbolisch dat ook het eerste evenement na de crisis opnieuw een (uitgestelde) Reverze party zal zijn.” "Er liggen voor de evenementen in onze zalen twee scenario's op tafel. Welk scenario wordt toegepast, is een beslissing die bij de organisator ligt”, licht Jan Van Esbroeck toe. “Het eerste scenario is dat met klassieke coronamaatregelen, zoals een mondmasker dragen en afstand houden. Voor deze evenementen passen we het principe van de ‘social distance seating’ toe, wat betekent dat tussen elke reservering een zitje wordt vrij gehouden. Deze aanpak wordt al sinds juli toegepast in de Proximus Pop-Up Arena, onze theaters en ook afgelopen weekend bij de K3 shows in de Lotto Arena." Het tweede mogelijke scenario verleent bezoekers toegang tot de zaal dankzij het Covid Safe Ticket. “Bezoekers die minstens twee weken volledig zijn ingeënt, negatief getest zijn of recent van een besmetting zijn genezen en dit via de CovidSafe app kunnen aantonen, krijgen toegang tot het evenement. Het evenement zelf kan dan plaatsvinden zonder afstandsregels of mondmaskers. Deze aanpak laat toe dat een evenement meer bezoekers (bv omwille van staanplaatsen) kan ontvangen en dus sneller break-even is of zelfs rendabel wordt." Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om zich naar deze veilige regelgeving te conformeren. De Sportpaleis Group kan om logistieke redenen in geen van haar zalen een testmogelijkheid voorzien. Zodra de organisator of promotor van een evenement zijn scenario heeft gekozen, worden ticketkopers hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.Antwerps Sportpaleis. Het eerste evenement in het Sportpaleis vindt plaats met gebruik van het Covid Safe Ticket. Het gaat om 'Reverze 2021, Wake of the Warrior' op zaterdag 18 september. Hetzelfde geldt voor 'Moose Bar XXL' dat plaatsvindt op zaterdag 25 september alsook voor de concerten van Elton John die gepland blijven op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober. Lotto Arena. 'Discobaar A Moeder' is op vrijdag 17 september het eerste evenement in de Lotto Arena dat met het Covid Safe Ticket plaatsvindt. 'Liefde Voor Muziek LIVE’ op zaterdag 25 september en zondag 26 september werkt eveneens onder het Covid Safe Ticket scenario. Stadsschouwburg Antwerpen. De voorstellingen van de familiemusical Mamma Mia!, Peppa Pig Live! op 18 september en Will Tura op 25 september en 1 oktober vinden plaats zoals gepland met de klassieke coronamaatregelen