Vandaag start een nieuwe fase in de vaccinatiecampagne. Wie ouder is dan 85 maar niet in een woonzorgcentrum woont, wordt vanaf deze week verwacht voor een prik. Maar ondertussen groeit de onzekerheid rond het AstraZeneca-vaccin. Nederland is het laatste land dat tijdelijk is gestopt met het toedienen van dat vaccin, na enkele meldingen van het ontstaan van een bloedprop na zo'n prik.