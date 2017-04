Nieuwe fiets- en wandelbrug over Albertkanaal morgen open

De Antwerpse Schepen van Mobiliteit, Koen Kennis, zal morgen om 14 uur samen met de districtsvoorzitters van Merksem, Luc Bungeneers en Antwerpen, Paul Cordy de nieuwe fiets- en wandelbrug over het Albertkanaal openen.

De nieuwe brug is een belangrijke schakel op de grote fietsroutes van en naar de stad. Met de opening kan de oude IJzerlaanbrug op het einde van de maand afgebroken worden. De eerste 500 gebruikers van de nieuwe brug krijgen een kleine attentie.

Tijdelijke helling aan de zijde van Merksem

De fietsbrug vormt de verbinding tussen de Damwijk en het district Merksem. De fietsbrug sluit aan de stadskant via de Denderstraat aan op de fietspaden van de IJzerlaan en de Slachthuislaan. Aan de overzijde, in Merksem, gaat de fietsbrug via een tijdelijke aanloophelling over in de oude Bredabaan. Van daar kan men verder naar de Vaartkaai of via de Campiniastraat de Groenendaallaan bereiken.

In het voorjaar van 2018 zal ook de aanloophelling aan de zijde van Merksem afgewerkt zijn.

Nieuwe schakel op de grote fietsroutes naar de stad

Met deze fietsbrug komt er een nieuwe schakel bij op grote fietsroutes van en naar de stad. Zo wordt de fiestostrade F14 vanuit Essen doorgetrokken langs de wijk Luchtbal tot aan het Albertkanaal. Via een rode loper in het noorden van Antwerpen, een aaneenschakeling van passende fietsvoorzieningen, kan men doorfietsen naar de Gemeentestraat. Ook de fiestostrade F15 naar Turnhout langs het Albertkanaal wordt doorgetrokken vanaan de fietsbrug tot aan de Vossenschijnstraat.

Attentie voor de eerste 500 gebruikers

Om de ingebruikname van de nieuwe fietsbrug te vieren, krijgen de eerste 500 gebruikers een geschenkje: paaseieren en fietslampjes.

(foto : stad Antwerpen / BAM)