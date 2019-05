Door een defecte bovenleiding was er vanmorgen opnieuw geen treinverkeer mogelijk tussen het station Noorderkempen en Antwerpen. Heel wat reizigers misten zo hun aansluiting in Antwerpen, en kwamen te laat op school of op het werk. De NMBS legde vervangbussen in naar Berchem. Pas om half negen was het euvel hersteld, en kwam de eerste trein in station Noorderkempen aan. De voorbije maanden waren er al verschillende problemen op de bewuste treinlijn, tot grote ergernis van de reizigers.