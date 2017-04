Wie vaak de fiets van Antwerpen naar Merksem, of omgekeerd, neemt, heeft er waarschijnlijk al enkele maanden op zitten wachten: de opening van de nieuwe fietsbrug. Die brug over het Albertkanaal verbindt de Slachthuislaan en IJzerlaan in Antwerpen met de Bredabaan in Merksem. De brug moest er komen omdat de IJzerlaanbrug binnenkort definitief verdwijnt. Maar op de opening van de fietsbrug leek iedereen de oude brug al snel vergeten.