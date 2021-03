Nieuwe fontein voor Steytelinckpark

Wie het Wilrijkse Steytelinckpark bezoekt, kan er sinds vandaag opnieuw genieten van de fontein in de centrale parkvijver.

De oude fontein liep vaak vast door het opgezogen slib. Het nieuwe exemplaar, dat op vrijdag in gebruik werd genomen, lost dit probleem grotendeels op. De nieuwe fontein geeft de vijver ook een nieuw aangezicht: ze spuit het water iets minder hoog (3 meter) maar veel breder (8 meter). De fontein is niet alleen mooi om naar te kijken, maar zorgt ook voor extra zuurstof in het water, wat goed is voor de vissen in de parkvijver.

De vervanging van de fontein kadert binnen een reeks maatregelen om het Steytelinckpark verder te verfraaien. Zo wordt momenteel het gras van de evenementzone geregenereerd en aangevuld met een porfierweg. Daarnaast kreeg het park in 2020 twee vlonderpaden, die een verbinding maken met de heuvel middenin het park. Een eekhoornbrug verbindt ten slotte het park met het nabijgelegen Fort 6. Later in 2021 krijgt het kunstwerk in de vijver een opknapbeurt en worden in het park vleermuiskasten geplaatst.