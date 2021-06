Nieuws Nieuwe galerie voor strips en animatie opent: "België heeft de allerbeste illustratoren"

In de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal opent vanmiddag een nieuwe galerie de deuren. En één met een wel heel specifiek plan. Geert De Weyer is een stripjournalist, en hij stelt in z'n galerie louter werk tentoon dat met strips, animatie en illustratie te maken heeft. Want we zijn dan wel een land dat wereldberoemd is voor z'n illustratoren, maar een eigen galerie hadden die nog niet. Tot nu.