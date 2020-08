Moet ik toegeven aan mijn angst, of gaat u er nu toch iets aan veranderen? Met die zin eindigt Saroja Mathyssen uit Deurne haar open brief gericht aan burgemeester Bart De Wever. Saroja woont vlakbij de De Gryspeerstraat die de voorbije nachten werd opgeschrikt door drugsgeweld. Ze wil dat er iets verandert, zodat ze zich opnieuw veilig kan voelen in haar buurt.