In Boom is vandaag de madness begonnen. Tomorrowland is van start gegaan. Vele tienduizenden fuifbeesten van over de hele wereld stroomden toe in De Schorre om er zich over te leveren aan de beats van de beste dj's ter wereld. En zoals elk jaar was het weer uitkijken naar het hoofdpodium. En jawel, dat viel ook dit jaar weer enorm in de smaak.