Nieuwe hotspots onder bogen spoorwegberm

Antwerpen doet het goed als internationale shoppingstad. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Toerisme Vlaanderen. Onder meer door de winkelzondagen en de campagnes die daarrond gevoerd worden vinden steeds meer toeristen, zowel uit binnen- als buitenland de weg naar onze stad. Maar liefst 67 procent van de mensen die hier blijven overnachten gaat ook winkelen in Antwerpen. Dat is veel meer dan in andere steden. Gemiddeld spenderen toeristen hier 189 euro per dag. Niet alleen shoppen, ook lekker eten staat dan op de agenda. Toeristen blijken dan ook tevreden over onze stad en geven gemiddeld een tevredenheidsscore van 8,5 op 10.