Het was vandaag de warmste dag in maart sinds het begin van de metingen in Ukkel. Enkele uurtjes geleden haalden we nog ruim 23 graden in Antwerpen. Het warme weer lokte mensen massaal uit hun kot met als gevolg opnieuw grote drukte aan de Scheldekaaien en in het Bélvedèrepark aan de Scheldebocht. De politie schreef daar gisteren al een 30-tal boetes uit en dat was vandaag niet anders.