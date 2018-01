Nieuwe ingrepen gezocht om files op afritten aan te pakken

De zogenoemde 'slimme ingrepen' om de files op de afritten Rumst van de E19 en de R1 Wilrijk - Le Grellelaan aan te pakken, blijven voorlopig zonder succes.



Tweeëneenhalf jaar geleden kondigde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts de maatregelen aan. Het was daarbij de bedoeling om het flessenhals-effect op de afritten weg te werken. Maar dat is dus niet gelukt. Het aantal files bleef in Rumst en Wilrijk gelijk aan de situatie van voor de maatregelen. Op sommige andere plaatsen in Vlaanderen hebben de ingrepen overigens wél gewerkt. Ben Weyts heeft nu aangekondigd dat de problematische afritten opnieuw zullen worden onderzocht.