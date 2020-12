Nieuwe interventie-app van brandweer valt in de prijzen

De Antwerpse brandweer heeft met haar nieuwe interventie-app twee prijzen gewonnen. De werkgeversorganisatie Agoria reikte vorige week de eGov & Smart City Awards uit. De interventie-app 'INA' van brandweer zone Antwerpen sleepte zowel de award voor 'gebruiksvriendelijkheid' als de publieksprijs in de wacht.

De brandweer zone Antwerpen werkte samen met Digipolis Antwerpen, Gemsotec en Nazka mapps een innovatieve app uit. De interventie-app is een tool die in crisissituaties kan helpen door de juiste informatie met zo weinig mogelijk handelingen kan aanreiken. Elke seconde telt namelijk in zulke situaties.

Bepaalde info geeft de app zelfs automatisch aan. Zo verschijnt er bij brand automatisch een kaartlaag met locaties van hydranten, of een gevarenfiche van de desbetreffende chemische stof bij een incident met gevaarlijke stoffen.

Daarnaast biedt het systeem ook een duidelijk overzicht van alle lopende interventies met nuttige informatie zoals het adres, een duidelijke kaart en een chatvenster om te kunnen communiceren met alle betrokken collega's.

Tijdswinst

INA is een progressive web app die je op alle toestellen kan gebruiken: van smartphones over tablets of gewoon op een computer. Hierdoor hebben zowel de dispatch als de mensen op het terrein hetzelfde beeld van de interventie, en dat is essentieel voor een vlotte samenwerking. Bijna alle voertuigen van de brandweer zijn uitgerust met een mobiel toestel, zodat de brandweermannen en -vrouwen ook op weg naar de interventie alvast cruciale informatie kunnen uitwisselen.



De tijdswinst op het terrein was het eerste uitgangspunt. Maar ook op het vlak van administratie en communicatie biedt INA efficiëntiewinsten aan. Zo kunnen bijvoorbeeld de woordvoerders incidenten goed opvolgen aan de hand van beeldmateriaal vanop de plaats van interventie. Deze realtime informatie zorgt ervoor dat ze de burgers in de buurt snel én correct kunnen informeren waar nodig. Na een interventie beschikt de administratie van de brandweer over veel informatie die de opmaak en de kwaliteit van interventieverslagen verbetert.

Gemsotec verzorgt de uitrol naar andere brandweerzones, maar benadert met dit product eveneens diverse industrieën zoals netbeheerders of de chemische industrie. Geert Sergoyne, ceo van Gemsotec: “We merken een zeer grote interesse bij de andere brandweerzones in België. Om het potentieel en draagvlak van INA verder te vergroten zijn we daarenboven nu reeds gestart met marktonderzoeken in de ons omringende landen en benaderen we andere industrieën waar er een gelijkaardige problematiek heerst zoals bij bedrijven met uitgestrekte en kritische infrastructuren. Deze uitdaging gaan we samen met onze partner Nazka aan”.

(Bron en foto: © brandweer zone Antwerpen)