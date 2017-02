Nieuwe invulling voor Zomerbar Cargo

Aan campus Vesta in Ranst wordt een petrochemische fabriek nagebouwd. Daar zal de brandweer voortaan oefeningen houden, en rampen waarheidsgetrouw kunnen simuleren. Het zijn de chemische bedrijven in de Antwerpse haven zelf die de namaakfabriek financieren. Want veiligheid is in die industrie van uiterst groot belang.