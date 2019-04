Nieuwe klacht tegen Apache rond Antwerpse vastgoedsaga

Het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund eist een schadevergoeding van 500.000 euro van twee journalisten van nieuwssite Apache vanwege de aanhoudende berichtgeving van Apache over de omstreden projectontwikkelaar Land Invest Group in Antwerpen. Dat laat Apache vandaagzelf weten.

Het gaat al om de derde eis tot schadevergoeding in het dossier, na eerder vanwege Land Invest Group zelf en Joeri Dillen, voormalig kabinetschef van Antwerps burgemeester Bart De Wever. De klachten van Land Invest Group en Dillen werden begin 2018 ongegrond verklaard, waarna de juridische strijd werd gestaakt. Nu duikt er dus een nieuwe klacht op tegen Apache. De indiener is volgens Apache het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund. Dat was tot vorig jaar voor 50 procent aandeelhouder van Land Invest Group. Triple Living, een andere projectontwikkelaar, kocht de aandelen intussen over.

De nieuwe klacht zou er gekomen zijn na enkele recente artikels van Apache over de gang van zaken destijds bij Land Invest Group en de rol van enkele topfiguren van Ogeo Fund daarin. In een stuk over de klacht heeft Apache het over 'een langgerekte intimidatiecampagne' die bedoeld zou zijn om verdere berichtgeving tegen te houden. 'Vooral de vaststeling dat met name de Antwerpse N-VA en het meest aangebrande deel van de Luikse PS elkaar uitstekend vonden binnen Land Invest Group, ligt voor beide partijen hypergevoelig', klinkt het nog. De artikels verschenen ook in het Franstalige weekblad Le Vif. De klacht zou daarom ook gericht zijn tegen Le Vif-hoofdredacteur Thierry Fiorilli en uitgever Roularta.