Nieuws Nieuwe Kringwinkel opent in Wijnegem

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Wijnegem opent morgen de nieuwe kringwinkel zijn deuren. De opvolger is het van de kringwinkel in het centrum van Antwerpen. De zaak aan de Sint-Jorispoort ging 2 weken geleden dicht, omdat er een luxehotel in de plaats komt. Al kijken ze er in Wijnegem vooral naar uit nieuwe klanten te ontvangen.