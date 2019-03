Na een restauratie van meer dan 2 jaar is de kruisweg vandaag opnieuw opgehangen in de Sint-Benedictuskerk in Mortsel. De veertien schilderijen waren in bijzonder slechte staat maar dankzij een team studenten van de universiteit Antwerpen zijn ze vakkundig hersteld. Wie de schilder van de 19de eeuwse kruisweg is, is niet bekend al heeft de pastoor van de Sint-Benedictuskerk daar wel een interessante theorie over....