Nieuwe lessen Start to Run in Antwerpse districten

Lopen blijft een laagdrempelige manier om aan je conditie te werken. In september gaan er in verschillende Antwerpse districten nieuwe lessenreeksen Start to Run van start. De lessen gebeuren onder begeleiding van een coach, maar vooral trainen in groep is een perfecte stimulans.

De Start to Run-cursus helpt beginnende lopers op weg. Na enkele weken lopen deelnemers probleemloos 5 km. Meer gevorderde lopers kunnen ook kiezen voor lessenreeksen om langere afstanden te lopen.

Atletiekclub Brabo

Berchem (sportcentrum Het Rooi), Borgerhout (Te Boelaarpark) en Deurne (Rivierenhof en sportpark Groot Schijn)

Nieuwe Start to runcursus start op: maandag 10 september 2018 – Deurne (12 weken lang elke maandag, woensdag en vrijdag van 20 tot 21 uur) maandag 10 september 2018 – Borgerhout (12 weken lang elke maandag, woensdag en vrijdag vanaf 20 uur) dinsdag 11 september 2018 – Berchem (12 weken lang elke dinsdag vanaf 20 uur, donderdag vanaf 20 uur en zondag vanaf 10 uur) Meer info op www.ac-brabo.be/start-to-run



Beerschot Vrienden Atletiek Club

Antwerpen-centrum (Sint-Andrieswijk), Antwerpen-Kiel (sportpark Willem Eekelers), Antwerpen-Linkeroever (Sint-Annabos), Berchem (sportcentrum Het Rooi)

Nieuwe Start to runcursus start op: dinsdag 4 september 2018 – Kielpark, Antwerpen (15 weken lang elke dinsdag om 19 uur - enkel Start to runcursus van 5 – 10 km) woensdag 5 september 2018 – sportcentrum Het Rooi, Berchem (15 weken lang elke woensdag om 19 uur - enkel Start to runcursus van 5 – 10 km) donderdag 6 september 2018 – Sint-Andrieswijk, Antwerpen (15 weken lang elke donderdag om 19.30 uur) zaterdag 8 september 2018 – Sint-Annabos, Antwerpen-Linkeroever (15 weken lang elke zaterdag om 11 uur) Meer info op www.beerschot-atletiek.be



Atletiekclub Olse

Merksem (sportcentrum De Rode Loop)

Nieuwe Start to runcursus start op: maandag 10 september 2018 (10 - 12 weken lang elke maandag en woensdag vanaf 19.30 uur) ook Start to runcursus voor 10 en 15 km Meer info op www.olseac.be/start-to-run



Atletiekclub Break

Ekeren (sportpark De Schinde en Hof De Bist)

Nieuwe Start to runcursus start op: woensdag 26 september 2018 (10 weken lang elke woensdag en vrijdag in sportpark De Schinde en elke zondag in Hof De Bist) Meer info op deze website



Een volledig overzicht met alle lessenreeksen staat op de website van de stad Antwerpen. Klik hier voor de rechtstreekse link.

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto : Pixabay)