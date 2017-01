Pokémon Go, voorbij de hype, in bib De Poort

Bib De Poort in Berchem zet in op beleving en organiseert de nieuwe lezingenreeks ‘Het Wilde Weten’. De lezing van donderdag 16 februari heeft als onderwerp ‘Pokémon Go, voorbij de hype: wat doen games met onze kinderen en met ons?’.

Van uitleenbib naar belevenisbib

Sinds januari is bib De Poort vernieuwd. Naast een grondige restyling heeft de bibliotheek ook inhoudelijk een nieuwe weg ingeslagen. Eerder dan een uitleenbib wil ze evolueren naar een belevenisbib. Er zijn leesplekken, muziekzeteltjes, een gezellige voorleeshoek en een rustige werkplek. Klanten informeren en inspireren zijn daarbij sleutelwoorden.

Het Wilde Weten

In het kader hiervan start De Poort in samenwerking met het district Berchem een nieuwe lezingenreeks: Het Wilde Weten. Actuele thema’s worden weg van de hype op een bevattelijke, genuanceerde manier uitgelegd. Een onderzoeker zet zijn bevindingen uiteen in een lezing. Daarna voelt een beslagen interviewer hem aan de tand.

Pokémon Go

De eerste lezing vindt plaats op donderdag 16 februari en heeft als onderwerp Pokémon Go, voorbij de hype: wat doen games met onze kinderen en met ons? Docent, pedagoog en onderzoeker aan de Artveldehogeschool in Gent Pedro De Bruyckere is een gelauwerd spreker en zelfverklaard verslaafde aan populaire cultuur met een passie voor jongerencultuur. Speciaal voor de bib vertelt hij een genuanceerd verhaal over games.

