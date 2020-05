'Nieuwe lockdown doodsteek voor bedrijven'

Indien er een nieuwe lockdown zou komen zoals de voorbije weken, dan overleeft een op de vier Vlaamse bedrijven dat niet. Dat stelt Voka vandaag.

De Vlaamse werkgeversorganisatie lanceerde een enquête bij 800 leden. Om zo'n lockdowncomeback te vermijden, is het belangrijk dat iedereen de veiligheidsmaatregelen blijft volgen, aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. De bedrijven volgen die maatregelen ook op, om de heropflakkering te voorkomen, klinkt het. 'Komt het toch tot een tweede golf van besmettingen, dan moeten we die slim en gericht aanpakken, met de focus op testing en tracing. Wij moeten in dat geval het virus lam leggen en niet de economie en onze bedrijven', zegt Maertens in een persbericht. Bij een besmettingshaard zou het in de toekomst bijvoorbeeld ook belangrijk zijn ook de contacten te testen die nog geen symptomen vertonen, klinkt het.

Zesentwintig procent van de bevraagde bedrijven zou een lockdown bis niet overleven. En 51 procent denkt dat dat er toch nog zit aan te komen, in de zomer of het najaar. Volgens Voka steunt voorts 57 procent van de bevraagde bedrijven de lockdown die exact twee maanden geleden inging. Een kwart kan er zich niet in vinden, waarbij de Vlaamse werkgeversorganisatie verwijst naar bedrijven en sectoren voor wie de lockdown te lang geduurd heeft of nog steeds niet afgelopen is (horeca, toerisme ...).

