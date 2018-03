Nieuwe look and feel voor infoborden en wandelwegwijzers in de Rupelstreek

Vandaag wordt het laatste infobord van het Wandelnetwerk Rivierenland officieel ingehuldigd in de Rupelstreek. De bestaande borden en wandelwegwijzers kregen bovendien een grondige update en er kwamen verschillende bij. Daarmee is het hoofdstuk van de terreinsignalisatie afgerond. De voorbije jaren werden tientallen informatieborden geplaatst om recreanten wegwijs te maken in dit fascinerende landschap, haar geschiedenis en haar bewoners. Dit laatste bord betekent tevens de doorstart van een nieuwe fase in het verhaal rond streekbeleving in de Rupelstreek. Daarbij wordt ook gemikt op het vergroten van de kansen voor toerisme en recreatie in deze verrassend groen-blauwe streek.

De provincie Antwerpen en gemeenten Rumst, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem startten in 2012 het ‘Streekverhaal Rupel’. Een verhaal dat werd opgebouwd rond de drie pijlers die de Rupelstreek en haar bewoners de voorbije eeuwen gevormd hebben: klei, water en landschap. Drie thema’s die de Rupelstreek vandaag een unieke identiteit schenken. Talrijke actiepunten uit het Streekverhaal werden ondertussen opgestart en uitgevoerd, met steun van de provincie en dankzij de inzet en het enthousiasme van velen.

Extra aandacht gaat er vandaag naar de borden met de wandelingen: de wandelingen van Natuurpunt, maar vandaag zeker ook de borden met het Wandelnetwerk Rivierenland. 11 borden werden in de gemeenten van de Rupelstreek geplaatst.

Het Wandelnetwerk Rivierenland is een netwerk van 360 kilometer aan wandelpaden die elkaar kruisen met genummerde knooppunten. Dankzij de knooppunten hoef je niet langer te verdrinken in het aanbod, maar kan je talloze aantrekkelijke en verrassende paden combineren tot heerlijke en gevarieerde wandelingen. Je bepaalt zelf hoe lang deze zijn en welke hoogtepunten je onderweg wil bezoeken. Met de officiële inhuldiging van het laatste infobord rondden we vandaag het hoofdstuk van de terreinsignalisatie af. De infoborden en wandelwegwijzers fungeren als oriëntatiepunt en als duidingsbord om de landschapswaarde van unieke plekken, monumenten en industriële relicten toe te lichten.

Ondertussen schakelt het Streekverhaal Rupel 2.0 een versnelling hoger. In de loop van de komende maanden zijn er strategische gesprekken gepland met de verschillende gemeenten en de partners, dit alles onder deskundige begeleiding van ontwerpbureau Bailleul, gespecialiseerd in overheidscommunicatie. Focus is een verder verdieping voor de beleidsmakers en een vraagstuk inzake de kwaliteitsverhoging van het onthaal voor bewoners, recreanten en toeristen.