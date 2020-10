Strengere maatregelen al om middernacht van kracht

Het nieuwe Ministerieel Besluit dat actualiseert welke regels voor het hele land gelden, wordt in de vooravond in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) woensdag op Twitter. De maatregelen gaan in vandaag/woensdag om middernacht.

Het gaat om die maatregelen die gelden voor het hele grondgebied. Dus niet om die die enkel in Vlaanderen, Wallonië of Brussel van kracht zijn, verduidelijkt men bij het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken. "De regels die voor alle Belgen gelden, zodat iedereen in het land weet waar zich aan te houden."

Bepaalde maatregelen in sport en cultuur zijn in de drie regio's dezelfde. Die werden vorige vrijdag na het Overlegcomité afgeklopt. Eerder werd in dat Overlegcomité ook al beslist over de sluiting van de horeca, het verbod op de verkoop van alcohol na 20 uur en de beperking van de knuffelcontacten tot 1 persoon.

Maar er zijn ook veel verschillen. Zo beslisten Wallonië en Brussel intussen een strengere avondklok in te voeren. Vlaanderen houdt vast aan de nachtklok. En Vlaanderen nam dinsdagavond maatregelen die strenger zijn wat betreft onder meer het bezoek van bioscopen, fitnesscentra en cultuur.

Ook de timing van de maatregelen in de verschillende deelstaten is verschillend. De Vlaamse maatregelen zouden aanvankelijk pas vrijdag om 18 uur van kracht gaan. Jambon sloot woensdag in het Vlaams Parlement echter niet uit dat bepaalde maatregelen sneller kunnen starten. Hij zei er dat hij woensdagmiddag rond de tafel heeft gezeten met de premier en de ministers-presidenten van de andere regio's om te bekijken welke gemeenschappelijke maatregelen in een gezamenlijk ministerieel besluit kunnen gegoten worden.

